Bakan Uraloğlu duyurdu: Mersin-Gaziantep arası hızlı trenle 2 saat 15 dakikaya düşüyor!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı hızla devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinde genel fiziki ilerlemenin yüzde 87’yi geçtiğini belirterek, 361 kilometrelik mevcut mesafeyi 312,5 kilometreye, seyahat süresini ise 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşüreceklerini açıkladı; saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip elektrikli ve sinyalli yeni hat sayesinde yılda ortalama 3,1 million yolcu ile 37,1 milyon ton yük taşımayı hedeflediklerini vurguladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel