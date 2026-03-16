Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında sürücünün görüş alanındaki multimedya ve görüntü cihazlarına yönelik cezaların uygulanması geçici olarak durduruldu. 27 Şubat 2026'dan itibaren bu düzenleme kapsamında kesilen tüm cezai yaptırımların iptal edileceği açıklandı.

Kanun ne diyordu?

27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" fiiline yönelik düzenleme getirilmişti.

Neden askıya alındı?

Konuya ilişkin tarafların görüşleri alındıktan sonra trafik güvenliğini etkilemeyecek, tüm araçlar için açık, tutarlı ve hakkaniyetli bir uygulama sağlanması amacıyla yönetmelik hazırlanana kadar yaptırımların durdurulmasına karar verildi.

Müzik sistemlerine yönelik denetimler sürüyor

Araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yürütüleceği bildirildi. Bu tarihten sonra ise ilgili kanun kapsamında denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Sürücüler ne yapmalı?

27 Şubat 2026 tarihinden itibaren araç içi ekran düzenlemesi kapsamında ceza kesilen sürücülerin ilgili makamlarla iletişime geçerek ceza iptal sürecini takip etmesi öneriliyor. Yönetmelik tamamlanana kadar uygulamanın nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.