İstanbul'da narkotik ekiplerinin 5 ilçede düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken şüphelilerden 9'u tutuklandı.

5 ilçede eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. 13 ve 14 Mart tarihlerinde Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece'de 5 ayrı operasyon düzenlenerek 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucular

Adreslerde yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi: 9 kilo 350 gram metamfetamin, 5 kilo 789 gram skunk, 4 kilo 440 gram marok (Fas esrarı), 2 kilo 755 gram likit esrar, 220 adet extacy, 7,85 gram sentetik kannabinoid ve 13,39 gram kokain. Operasyonlarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile 36 fişek de ele geçirildi.

9 şüpheli tutuklandı

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi tutuklandı.