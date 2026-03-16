CANLI YAYIN
Geri
İstanbul'da 5 ilçede narkotik operasyonu: 9 tutuklama

İstanbul'da narkotik ekiplerinin 5 ilçede düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonlarda metamfetamin, skunk, marok ve likit esrar başta olmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

5 ilçede eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. 13 ve 14 Mart tarihlerinde Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece'de 5 ayrı operasyon düzenlenerek 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucular

Adreslerde yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi: 9 kilo 350 gram metamfetamin, 5 kilo 789 gram skunk, 4 kilo 440 gram marok (Fas esrarı), 2 kilo 755 gram likit esrar, 220 adet extacy, 7,85 gram sentetik kannabinoid ve 13,39 gram kokain. Operasyonlarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ile 36 fişek de ele geçirildi.

9 şüpheli tutuklandı

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişi tutuklandı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle