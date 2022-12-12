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Antalya’da sel felaketi! Bakan Soylu bölgede açıklamalarda bulundu

Antalya’da sel felaketi! Bakan Soylu bölgede açıklamalarda bulundu
12.12.2022 18:04 - Son Güncelleme: 12.12.2022 18:05

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Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. AFAD ekiplerinden destek istenirken, yıkılan köprüler nedeniyle iş makinelerinin çalışamadığı belirtildi. Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede son durumu açıkladı.

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