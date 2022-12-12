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6'lı masa karışıyor! CHP'nin 'ret' oyu verdiği anayasa teklifine İYİ Parti'den destek!

6'lı masa karışıyor! CHP'nin 'ret' oyu verdiği anayasa teklifine İYİ Parti'den destek!
12.12.2022 17:53 - Son Güncelleme: 12.12.2022 17:53

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakar çıkışı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim" çağrısını yaptı. AK Parti, bu doğrultuda başörtüsü konusunu kapsayan Anayasa teklifi hazırladı. Tam da bu noktada CHP'nin ikiyüzlü tutumu bir kez daha devreye girdi ve anayasa teklifine 'ret' yanıtını verdiler. Yaşanan bu gelişmelerin etkileri sürerken İYİ Parti'den ses getirecek bir çıkış geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesinin de yer aldığı Anayasa değişikiliği teklifine olumlu baktıklarını söyledi.

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