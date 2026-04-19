Antalya'da kritik temas: Bakan Fidan, Baiba Braze ile buluştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2026) kapsamında yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, forum marjında Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Antalya'da İkili Temas
Antalya'da gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Letonya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa'daki güvenlik durumu ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.