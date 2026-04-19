Bakan Fidan'dan 'askeri ittifak' resti! "Tehdit önceliği belli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere dair kritik açıklamalarda bulundu. Özellikle İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri yakınlaşmaya dikkat çeken Fidan, bu durumun Türkiye için bir tehdit unsuru olduğunu ifade etti.

"Güvence Verilmedi"

Bakan Fidan, üçlü yapının kurduğu askeri ittifaka ilişkin, "Bu ittifaklar oluşturulurken bize 'Sizin aleyhinize yapmıyoruz' diye bir güvence verilmedi. Tehdit önceliği çok net. Kimse bu tablodan farklı bir anlam çıkarmamızı beklemesin" dedi.