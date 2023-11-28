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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 11:58 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 12:46

Anket oyunu: Kemal Özkiraz İYİ Parti'de kavganın fitilini iyice ateşledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ümit Dikbayır’ın anket şirketi sahibini yemeğe davet edip “İYİ Parti’nin oylarının yüksek göstermesini istedikleri” iddia edildi.

İYİ Parti'deki kaos, kumpas ve skandallar bitmek bilmedi. Avrasya Araştırma'nın eski Başkanı Kemal Özkiraz İYİ Parti'de kavganın fitilini iyice ateşledi.

Siyasi partilerin anket şirketlerine elden, kayıt dışı para vererek ısmarlama anketler yaptırdıklarını söyledi.

Kendisine de İYİ Parti'den teklif geldiğini belirtti: Meral Akşener'in selamıyla Ümit Dikbayır, benden böyle bir anket istedi. Kabul etmedim. Dikbayır beni Sakarya'da yemeğe davet ederek çok da yüksek bir miktar aylık ödeme yapılacağını söyleyerek anketlerde İYİ Parti'nin yüksek çıkartılmasını hatta ana muhalefet partisi gibi gözükmesini istedi.

Ben o gün bunu Kılıçdaroğlu'na anlattım, ekran görüntüsünü gösterdim. Kılıçdaroğlu'ndan bunu açıklamak için defalarca izin istememe rağmen ittifakın ruhuna zeval gelmemesi için izin vermedi, ben de açıklamadım" sözlerini kaydetti.

Araştırmacı Kemal Özkiraz, İYİ Parti'nin "Bizim oylarımızı yüksek göster" teklifini reddetti.

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