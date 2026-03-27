İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve magazin dünyasının tanınmış simalarını kapsayan dev "uyuşturucu" soruşturmasında hareketli saatler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu bilinen ünlü oyuncu Hande Erçel, Türkiye'ye dönerek İstanbul Adliyesi'ne geldi. Erçel'in adliyeye giriş anı ve sonrasındaki adli süreç kameralara yansıdı.

Hande Erçel'den Adli Tıp Kurumu'nda Saç ve Kan Örneği

Adliyede savcıya ifade veren Hande Erçel, işlemlerinin ardından rutin prosedürler çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada uzman ekipler eşliğinde saç ve kan örneği veren ünlü oyuncu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurumdan ayrıldı. Erçel'in bitkin hali dikkat çekerken, soruşturmanın seyrini değiştirecek olan bu numunelerin sonuçları merakla bekleniyor.

Operasyonun Bilançosu: 4 Tutuklama, Çok Sayıda Adli Kontrol

Soruşturmanın sadece Hande Erçel ile sınırlı olmadığı, iş ve magazin dünyasından çok sayıda ismin dosyada yer aldığı öğrenildi. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda; Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun kapsamı, uyuşturucu ticareti ve kullanımı iddiaları etrafında derinleşmeye devam ediyor.

Fikret Orman, Burak Elmas ve Didem Soydan Serbest Bırakıldı

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan diğer önemli isimler hakkında da kararlar açıklandı. Aralarında Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas ile modeller Güzide Duran ve Didem Soydan'ın da bulunduğu 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordine ettiği operasyona dair yeni görüntüleri ve Hande Erçel'in ifade sürecini videolu haberimizden takip edebilirsiniz.