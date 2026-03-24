İstanbul'da 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, emniyetteki ifadesinde maktul ile olan bağını anlattı. Kundakçı'yı eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığını belirten Kalaycıoğlu, "Kubilay, Vahap'ın ayak işlerini yapardı, şoförlüğünü yapardı. Çok temiz bir çocuktu" dedi.

"Toksik Bir İlişki ve Sektörden Silme Tehdidi"

İfadesinde Vahap Canbay ile olan ilişkisinin perde arkasını aralayan ünlü şarkıcı, uzun süredir psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia etti. Kalaycıoğlu, "Beni sektörden silmekle, köpeklerimi alıkoymakla tehdit ediyordu. Annemle görüşmemi 3 ay boyunca yasakladı. Fransa dönüşü havalimanında beni tartakladı" sözleriyle yaşadığı dehşeti dile getirdi. Kalaycıoğlu, bu baskılardan kurtulmak için ilişkisini bitirdiğini belirtti.

Yeni İlişki ve Cinayete Giden Yol

Vahap Canbay'dan ayrıldıktan iki hafta sonra iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile bir ilişkiye başladığını söyleyen Kalaycıoğlu, olayın yaşandığı gün stüdyoda olduğunu anlattı. Eski sevgilisi Vahap Canbay'ın kendisini "Eğer bir ilişkin varsa seni de kendimi de öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini belirten şarkıcı, maktul Kubilay Kundakçı'nın ise arayı düzeltmek için stüdyoya gelmek istediğini ifade etti.

Olay Anı: "Alaattin Camdan Silahı Uzattı"

İfadenin en çarpıcı kısmı ise cinayet anına dair olan bölümdü. Stüdyo çıkışında Vahap Canbay'ın aracıyla karşılaştıklarını belirten Kalaycıoğlu, o anları şöyle aktardı: "Alaattin 'Ben gidip konuşacağım' diyerek araçtan indi. Vahap'ın bulunduğu aracın camına vurdu, 'Kızı rahat bırak' dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı."

Mahkemede Gözyaşları: Aylık Geliri Dudak Uçuklattı

Çıkarıldığı mahkemede aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu beyan eden Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıcılık yaparak geçimini sağladığını söyledi. Tutuklama kararı yüzüne okunduğunda gözyaşlarına boğulan şarkıcı, aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu şüphelilerle birlikte cezaevine gönderildi.