CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz yıl İzmir'de 9 Eylül kutlamalarında skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef almıştı. Soyer, hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldığını iddia etti. Konuyla ilgili Soyer'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da “siyasi mağduriyet” çıkarmak istemektedir." dedi.