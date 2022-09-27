AK Parti Kadın Kolları Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Mersin'deki terör saldırısına ilişkin konuşan Erdoğan, "İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamentoda olan parti. Adı parti, ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin'de bunlar ölüyor" ifadelerini kullandı. 2023 bir adım kala hedefin 2053 olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Ankara'nın ikinci şehir hastanesinin açılışını yapacaklarını duyurdu. Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.