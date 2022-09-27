CHP'den 1 yıl ihraç edilen Tanju Özcan HDP'ye İmralı'ya ve Kandil'e kına gönderdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında verilen 1 yıl geçici çıkarma cezasının ardından, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi. Uzun bir süredir HDP'nin hedefinde olduğunu ve CHP'den ihraç edilmesinin istendiğini söyleyen Özcan, "Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum. Yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler, diye bu kınaları hazırladık” dedi. Ancak Özcan, kendisinin ihraç edilmesinde rolü olan HDP'ye kına yollarken HDP'nin ittifak ortağı CHP'ye ise kına göndermeyi unuttu.