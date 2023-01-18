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AK Parti Grup Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

AK Parti Grup Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
18.01.2023 13:36 - Son Güncelleme: 18.01.2023 13:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 2023 seçimleri için 14 Mayıs tarihini işaret etti. Adnan Menderes vurgusuyla seçim tarihini açıklayan Başkan Erdoğan, "Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a BAYKAR'a atılan iftiralar nedeniyle tepki gösterirken "Savunma sanayiimiz hedef alınıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun komuta kademesine hakaretlerine de sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Haddini bil. Senin çapın yetmez" ifadelerini kullandı.

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