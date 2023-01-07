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Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da itiraf etti: Karar almadan önce rızamızı alacak

Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da itiraf etti: Karar almadan önce rızamızı alacak
07.01.2023 13:30 - Son Güncelleme: 07.01.2023 13:33

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6+1'li masanın ortakları 10. toplantının ardından yaptıkları açıklamalarla planladıkları sistemin nasıl bir çıkmaz doğuracağını açıkça itiraf etti. Aday konuşmaya daha yeni başlayacaklarını belirten yuvarlak masanın ortaklarından Ahmet Davutoğlu dün Cumhurbaşkanı'nın 6'lı masanın Genel Başkanlarından emir alacağını itiraf etmişti. Benzer bir bomba da Ali Babacan'dan geldi. Ali Babacan kendi sistemlerin Cumhurbaşkanının 6'liderinin rızasını almadan karar veremeyeceğini söyledi. Babacan, "Çok önemli kararlarda 6 partinin bir bakıma rızasını alacak ondan sonra kendi yetkisini kullanacak." dedi. 6'lı masanın ülke gündemi ile ilgili tüm meselelerde fikir ayrılığı yaşadığı bilinirken önerdikleri bu sistem ile karar alma süreçlerinin kitleneceği de bir gerçek olarak karşımıza çıktı. Öte yandan Masanın yandaşları Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek gini isimlerin konuya ilişkin yaptığı program da sistemin yandaşlar arasında bile anlaşılmadığını gösterdi.

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