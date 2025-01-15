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Adana’da kahvaltı sofrasında vahşet: İki kadın bir erkek bıçaklanarak öldürüldü
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Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet: İki kadın bir erkek bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 11:52

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre toplu taşıma sürücüsü Yusuf (64), eşi Hüsne Tehçi (64) ve Yusuf Tehçi'nin kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) birlikte yaşadığı eve sabah saatlerinde bir GSM operatörü tamir için geldi. Ancak kapıyı bir türlü açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir marifetiyle açtırıp içeri girdiğinde kahvaltı sofrasında karı kocanın boğazının kesildiğini, Semiha Tehçi'nin ise kalbinden bıçaklandığını görerek hemen 112'yi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin cenazesi ise ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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