SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
A Haber’de çarpıcı yorum: İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek?
Haberler Güncel Videoları

A Haber'de çarpıcı yorum: İstanbul’da kaybolan 560 Milyar TL’nin hesabını kim verecek?

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 11:39

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber’de yayınlanan Gece Ajansı programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasını değerlendirdi. Yavuzaslan, Nasreddin Hoca fıkrasıyla başladığı konuşmasında, kamuoyunun asıl konudan uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirtti. İstanbul’da kaybolan 560 milyar TL’nin sorgulanması gerekirken, tartışmaların farklı yönlere çekildiğini vurgulayan Yavuzaslan, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı cesaret hapı mı yuttu ki bu soruşturmayı başlattı? Hukuksal olarak bunu sormamız lazım.” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan’ın “Yolsuzlukları neden savunamıyorsunuz?” sözlerini hatırlatan Yavuzaslan, iddianame tamamlanıp gizlilik kararı kalktığında savunma yapanların bu yükün altında ezileceğini söyledi. “Ufak bir paradan bahsetmiyoruz” diyen Yavuzaslan, sürecin Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davasına dönüşme ihtimaline dikkat çekti. CNN International başta olmak üzere bazı çevrelerin Türkiye ekonomisini hedef aldığına işaret eden Yavuzaslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Borsayı batıracağız” açıklamalarına da tepki gösterdi.

SIRADAKİ VİDEO
Beylikdüzü Belediyesi’nde Mehmet Murat Çalık’ın yerine Önder Serkan Çebi seçildi
26.03.2025Çarşamba
İBB Başkanvekili bugün seçilecek! CHP’nin adayı Nuri Aslan mı?
26.03.2025Çarşamba
Metro İstanbul: Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
26.03.2025Çarşamba
Batman'da otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı
26.03.2025Çarşamba
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
26.03.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Avcılar motosiklet kazası: Olay yerinde can verdi! Feci ölüm kamerada! 00:32
Avcılar motosiklet kazası: Feci ölüm kamerada!
25.03.2025Salı
Hadsiz Buse Gül Yılmaz gözaltına alındı! 00:44
Hadsiz Buse Gül Yılmaz gözaltına alındı!
25.03.2025Salı
Yunan ordusu Türkiye’ye küfür etti 00:29
Yunan ordusu Türkiye'ye küfür etti
26.03.2025Çarşamba
Avcılar’daki motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı 05:14
Avcılar'daki motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı
25.03.2025Salı
CANLI YAYIN