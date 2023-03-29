RAMAZAN İMSAKİYE
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7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi sona erdi

7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi sona erdi
29.03.2023 18:31 - Son Güncelleme: 29.03.2023 18:33

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7'li koalisyonun ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" dedi.

Güncel Videoları

7'li koalisyonun ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" dedi.

7'li koalisyonun ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü.

"ORTAK AÇIKLAMADA GÖNDERME"

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada İnce, "Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle" dedi.

"TERÖRE KARŞI MESAFELİYİZ"

İnce ayrıca "İttifaklar olmalıdır siyasette. Menfaat ittifakı olmamalı. İlkelerimiz çok nettir. Biz Atatürk'ü tartıştırmayız, teröre karşı mesafeliyiz." ifadelerini kullandı.

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