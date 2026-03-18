73 ilde eş zamanlı zehir operasyonu: 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu ve 412 bin hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde son bir hafta içinde Türkiye genelinde 73 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 958 şüpheliden 475'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dev operasyonun tüm görüntüleri için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

1.544 ekip, 17 hava aracı, 47 narkotik köpek sahaya indi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda görev alan kadrolar dikkat çekici büyüklükte oldu. Operasyonlara toplam 1.544 ekip ve 3.982 personel katıldı. Bunların yanı sıra 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği de sahaya inerek 73 ili kapsayan kapsamlı baskınlarda aktif rol üstlendi. Yetkililere göre uyuşturucu tacirlerine nefes aldırılmadı.

958 şüpheliden 475'i tutuklandı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 958 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 475 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 119 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. İçişleri Bakanlığı, diğer şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü kamuoyuyla paylaştı.

73 ilde eş zamanlı baskın: Zehir tacirlerine nefes yok

Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan bu kapsamlı operasyonda 73 il aynı anda harekete geçti. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesiyle yürütülen çalışmalar, uyuşturucu ile mücadelede son dönemin en geniş çaplı operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Operasyonların görüntülerine sayfanın üstündeki videodan ulaşabilirsiniz.