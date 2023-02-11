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11 akrabasını depremde kaybeden AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman gözyaşlarına boğuldu

11 akrabasını depremde kaybeden AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman gözyaşlarına boğuldu
11.02.2023 17:10 - Son Güncelleme: 11.02.2023 17:10

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem arkada birçok yürek yakan hikaye bıraktı. Abisi ve ablası dahil 11 akrabasını kaybeden AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman da büyük bir acı yaşadı. A Haber milkrofonlarına yaşadıklarını anlatan Yayman, "Ne kadar duygularımı kontrol etmek istesem de taze acılar. Yaşanan depreme mi üzülelim medeniyetlerin şehri olan Hatay’ımızın atom bombası düşmüşçesine yıkılmasına mı üzülelim. Kimsesiler mezarlığına mı üzülelim yoksa abime ablama yakınlarıma mı üzüleyim" ifadelerini kullandı. Cümlelerini güçlükle kuran Yayman, röportaj sırasında gözyaşlarına boğuldu.

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