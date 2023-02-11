Hatay'da CHP'li Ali Şeker ve Sibel Özdemir'e halktan büyük tepki! Siyasi yağmacılık peşinde koşanlar belediye aracıyla kaçtı

Son dakika haberi | Türkiye Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, özellikle CHP'li vekillerin başını çektiği bir grup ise depremi "siyasi yağmacılığa" çevirdi. Deprem bölgesinde manipülasyon yapan CHP'li vekiller Ali Şeker ve Sibel Özdemir'e Hatay'da bulunan depremzedeler büyük tepki gösterdi. Siyasi yağmacılığa fırsat vermeyen vatandaşların tepkisi sonrası CHP'li vekiller araçlarına binerek olay yerinden kaçmak zorunda kaldı. Tepki öylesine de fazlaydı ki , CHP'li vekilleri Mehmetçik linçten kurtarırken, o anları sadece bölgedeki takvim.com.tr ekibi görüntüledi.