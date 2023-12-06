Genel seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren muhalefet büyük bir hezimet yaşadı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırdı. Meral Akşener ise "81 ilde aday çıkaracağız" diyerek hem CHP'ye hem de parti içine rest çekti.





CHP'YE İTTİFAK REDDİ

İYİ Parti istifa taciz ve akçeli işleriyle sarsılırken "Kaybedeceğiz" endişesine kapılan CHP, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin kapısına dayandı.



Mansur Yavaş Genel Merkez'de ziyaret etti, Ekrem İmamoğlu telefonla darladı. "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ise Akşener'i ayağına giderek ittifak davetini yineledi. Akşener ise CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü ve gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.

PAZARLIK KAPIŞMASI VE İNAT 'İP'LERİ KOPARDI

Alınan bu kararın Akşener ve İYİ Parti'nin 'ilke'li duruşundan değil, inada dönen pazarlığın ardından umulan sonucun alınamamasının etkili olduğu ortaya çıktı. Bunu da İYİ Partili Turan Çömez itiraf etti.



Çömez TBMM'de CHP'lilerle görüştüğünü belirterek somut bir teklif almadıklarını "Bakarız sonra" diyerek geçiştirildiklerini, bu yüzden GİK'ten 'müstakil' kararının çıktığını söyledi.



Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti'nin CHP ile işbirliğini reddetmesiyle eş güdümlü olarak CHP ve yandaşları Meral Akşener'i köşe köşe manşet manşet hedefe koydu.



"İYİ PARTİ KAPISINA KİLİT VURACAK HALE GELECEK"

İmamoğlu yandaşı İsmail Küçükkaya, "İYİ Parti kapısına kilit vurulacak hale gelecektir" dedi. Meral Akşener'in CHP'ye ihanet ettiğini savunan Merdan Yanardağ parti sözcüsü Kürşad Zorlu'ya da "trol" dedi.









"KENDİ AYAKLARINI KURŞUN SIKTILAR"

Sözcü yazarı Emin Çölaşan "İYİ Parti kendi ayağına kurşun sıktı" başlıklı köşe yazısı kaleme alııp Akşener'in geleceğinin pek parlak olmadığını dile getirdi. Çölaşan, "İYİ Parti'nin son aylardaki gidişini, çelişkilerini, zikzaklarını falan (kusura bakılmasın ama) ben sıradan vatandaş kimliğimle pek parlak görmüyorum. Meral Ablamı da öyle" ifadelerini kullandı.









"MERAL DE İYİP DE TARİH OLACAK"

Rahmi Turan ise Akşener'i yerden yere vurup İYİ Parti'nin 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü. "Meral Hanım da İYİ Parti de tarih olacak!" başlıklı yazı kaleme alan Turan, "İYİ Parti, CHP'nin işbirliği teklifini reddederek aslında kendi ipini çekmiş oldu" şeklinde konuştu.







Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın çizgisinde bulunan Halk TV'de Mehmet Tezkan ise "İYİ Parti ateşten gömleği giydi" dedi. Tezkan, "İmamoğlu ve Yavaş'tan kopardıkları her oy da İyi partinin eksi hanesine yazılacaktır. Kaçınılmaz!.. Neyse bu Meral Akşener'in meselesi… Neyse bu İyi parti yönetiminin meselesi… 1 Nisan sabahı ne yapacaklarını onlar düşünsün…" dedi.



İYİ Parti'nin 'müstakil' seçim kararı sonrası mahalle baskısı oluşturmak isteyen diğer kalemşorlar şu ifadeleri kullandı;

Ekremci Sözcü TV yazarlarından İsmail Saymaz: Önümüzdeki süreç İYİ Parti açısından da zorlayıcı olacak. Durum onlar açısından pek parlak değil.



CHP'li Barış Yarkadaş: Hanımefendi masayı bir daha tekmeledi. Makasını kırdı İYİ Parti'nin, başka bir yere götürüyor.











CHP'nin fondaş kalemler üzerinden oluşturduğu mahalle baskısı sonrası Meral Akşener'den çarpıcı bir çıkış geldi.



"Tankla topla tüfekle gelsinler vız gelir tırıs gider" resti çeken Akşener, "Bu mücadeleyi başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmadan, özü başımıza vereceğiz" diyerek İmamoğlu'na mesaj gönderdi.

OYUNU GÖRDÜ! MANDA VE HİMAYE İTTİFAKI

"Başkasının yazdığı senaryoya figüran olmayız" diyerek CHP'ye bir kez daha kapıları kapatan Akşener, son günlerde yaşanan istifalar, kriz ve kaosşarın gölgesinde parti içine de mesaj göndermeyi ihmal etmedi.





'İYİ Parti CHP'nin uydu partisi olsun' niyetinde olanlara karşı "Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz" sözleriyle rest çekti.