İYİ Partili Turhan Çömez'den 'Meclis odasında at pazarlığı' itirafı! CHP ile ipleri koparan 'ilke' değil inat: "Somut teklif alamadık"

MECLİS ODASINDA AT PAZARLIĞI İTİRAFI

Tam da bu noktada İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'den at pazarlığını tescilleyen bir çıkış geldi. Özgür Özel'le Meral Akşener'in görüşmesi öncesi CHP'lilerle Meclis odasında yaptıkları görüşmeyi anlatan Çömez, Balıkesir özelinde tutuştukları pazarlığı dile getirdi.



Çömez şu ifadeleri kullandı;



Özgür Bey'in bizimle teması gerçekleşmeden önce bizimle çay içmek için Meclis'teki odamıza geldiler. Konuşmalarımız oldu, "Ne yapabiliriz Balıkesir'de?" diye sordular.

"Bizim gündemimizden kalktı, böyle bir süreç yok. Ama olsaydı bizim oyumuz %15 sizin oyunuz %25 Balıkesir'de toplam 2 milyon oy var. Bunun hakkaniyetli dağıtılması lazım. %15 - %25 şeklinde" dedim.