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İYİ Partili Turhan Çömez'den 'Meclis odasında at pazarlığı' itirafı! CHP ile ipleri koparan 'ilke' değil inat: "Somut teklif alamadık"

CHP - İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek. Özgür Özel'in 'Ablam' deyip kapısını arşılandığı Meral Akşener, GİK'teki oylama sonrası seçime tek gireceklerini ilan etti. Öte yandan ittifakın kurulamaması Akşener ve İYİ Parti'nin 'ilke'li duruşundan değil, inada dönen pazarlık sonucu umulan sonucun alınamamasından kaynaklı olduğu konuşuluyor. Tam da bu noktada İYİ Partili Turhan Çömez'den 'Meclis odasında at pazarlığı' itirafı geldi. TBMM'de CHP'lilerle görüştüğünü dile getiren Çömez, somut bir teklif almadıklarını "Bakarız sonra" diyerek geçiştirildiklerini, bu yüzden GİK'ten 'müstakil' kararının çıktığını söyledi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 11:58 Güncelleme 05 Aralık 2023, 12:28
İYİ Partili Turhan Çömez’den ’Meclis odasında at pazarlığı’ itirafı! CHP ile ipleri koparan ’ilke’ değil inat: Somut teklif alamadık

Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki binbir entrika, kaos ve iç hesaplaşamaya şaihtlik ediyor.


"Kaybedeceğiz" endişesine kapılan CHP, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin kapısını arşınladı. 'Ablam' dediği Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüşen Özgür Özel ittifak davetine yineledi.



Akşener, CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü. Gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.

Meral Akşener seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan etti.

Alın size kanlı canlı at pazarlığı! İYİ Parti GİKin perde arkası... Tek girersek sıfır çekeriz, oya göre iş birliği yapalım


PAZARLIK KAPIŞMASI VE İNAT 'İP'LERİ KOPARDI
İYİ Parti ve Akşener'in 'müstakil seçim' kararını CHP'den somut bir teklif ve çıkar elde edemedikleri için aldığı kulislerde konuşuluyor. Takvim.com.tr, yerel seçimlere giderayak CHP - İYİ Parti hattındaki 'at pazarlığı'na dikkat çekmiş, tarafların 'el yükseltme' hamlelerini detaylarıyla takip etmişti.

İYİ Partili kurmayların "Oya göre iş birliği yapalım, CHP ile pazarlık payı yüksek bir müzakere yapalım" söylemlerini de hatırlamakta fayda var.

Gelinen bu noktada ittifakın kurulamaması Akşener ve İYİ Parti'nin 'ilke'li duruşundan değil, inada dönen pazarlık sonucu umulan sonucun alınamamasından kaynaklı olduğu gün yüzüne çıktı.



MECLİS ODASINDA AT PAZARLIĞI İTİRAFI
Tam da bu noktada İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'den at pazarlığını tescilleyen bir çıkış geldi. Özgür Özel'le Meral Akşener'in görüşmesi öncesi CHP'lilerle Meclis odasında yaptıkları görüşmeyi anlatan Çömez, Balıkesir özelinde tutuştukları pazarlığı dile getirdi.

Çömez şu ifadeleri kullandı;

Özgür Bey'in bizimle teması gerçekleşmeden önce bizimle çay içmek için Meclis'teki odamıza geldiler. Konuşmalarımız oldu, "Ne yapabiliriz Balıkesir'de?" diye sordular.

"Bizim gündemimizden kalktı, böyle bir süreç yok. Ama olsaydı bizim oyumuz %15 sizin oyunuz %25 Balıkesir'de toplam 2 milyon oy var. Bunun hakkaniyetli dağıtılması lazım. %15 - %25 şeklinde" dedim.



"Öyle şey olur mu?" dediler. Sizin bir tane belediyeniz var. Büyükşehir'i biz alırız yerel belediyeleri de biz alırız. Zaten diğerleri bizim adımıza bu şekilde devam ederiz" dediler.

Belli ki kafada bir üstenci tavır var. Anlayışlar hiç değişmemiş, hakkaniyetli bir tutum söz konusu değil. CHP'den gelen somut bir teklif yok. Gelen neydi... "Birlikte olalım"

Olalım da nasıl olağacağız. "Eee bakarız sonra" dediler. Biz "Bakarızın" geçmişte deneyimlerini yaşadık. Ciddi faturalar ödedik.


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İYİ Partili Turhan Çömez’den ’Meclis odasında at pazarlığı’ itirafı! CHP ile ipleri koparan ’ilke’ değil inat: Somut teklif alamadık
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