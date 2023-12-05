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Linç girişimi Vol.2 CHP yandaşlarının hedefinde İP'i koparan Meral Akşener var

Yerel seçimlerin ardından karışan muhalefet genel seçime giderken birbirini yiyor. CHP ile İYİ Parti arasında "ittifak" olup olmayacağı tartışılırken Meral Akşener dün toplandığı GİK ile birlikte "müstakil" seçim kararı aldı. İYİ Parti'nin CHP ile işbirliğini reddetmesinin ardından CHP yandaşları Meral Akşener'i hedefe koydu. İmamoğlu yandaşı İsmail Küçükkaya, "İYİ Parti kapısına kilit vurulacak hale gelecektir" dedi. Küçükkaya gibi Ekrem İmamoğlu yandaşı Deniz Zeyrek ve CHP yandaşı Merdan Yanardağ da Akşener'e yüklendi.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 13:25 Güncelleme 05 Aralık 2023, 13:40
Linç girişimi Vol.2 CHP yandaşlarının hedefinde İP’i koparan Meral Akşener var

Genel seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren muhalefet büyük bir hezimet yaşadı.

HEM CHP KARIŞTI HEM İYİ PARTİ
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırdı.

Meral Akşener ise "81 ilde aday çıkaracağız" diyerek hem CHP'ye hem parti çine rest çekti.

AKŞENER'İN KAPISINA DAYANDILAR
İyi Parti istifa taciz ve akçeli işleriyle sarsılırken "Kaybedeceğiz" endişesine kapılan CHP, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin kapısına dayandı.

GİK'TEN KARAR ÇIKTI: CHP İLE İTTİFAKA HAYIR
Mansur Yavaş Genel Merkez'de ziyaret etti Ekrem İmamoğlu telefonla darladı. "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ise Akşener'i ayağına giderek ittifak davetini yineledi. Akşener ise CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü ve gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.

Öte yandan alınan bu kararda Akşener ve İYİ Parti'nin "ilkeli" duruşundan değil inada dönen pazarlığın ardından umulan sonucun alınamamasının etkili olduğu ortaya çıktı.

Bunu da İYİ Partili Turan Çömez itiraf etti. Çömez TBMM'de CHP'lilerle görüştüğünü belirterek somut bir teklif almadıklarını "Bakarız sonra" diyerek geçiştirildiklerini, bu yüzden GİK'ten 'müstakil' kararının çıktığını söyledi.

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AKŞENER LİNÇ YİYOR
İyi Parti'nin müstakil seçim kararının ardından CHP yandaşları 3-6 Mart sürecinde olduğu gibi linç girişimine başladı.

"İYİ PARTİNİN KAPISINA KİLİT VURUN"
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya, "İYİ Parti böyle giderse ağır yara alır. Yerel seçimlere bu şekilde gittiği zaman büyük ihtimalle inanın bana muhtemelen kapısına kilit vurulacak hale gelecektir." dedi.

İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na yanaştığını iddia eden CHP yandaşı Küçükkaya, "Bu yerel seçimlerden sonra AK Parti MHP Cumhur İttifakı saflarına katılabilirler ya da bir işbirliği yapabilirler" ifadeleriyle Akşener'in damarına basmaya çalıştı.

CHP YANDAŞI MERDAN YANARDAĞ SAYDIRDI: SU İÇTİĞİNİZ KUYUYA TÜKÜRECEKSİNİ
İYİ Parti'nin kararı sonrası Akşener'i hedefe koyan diğer isim ise CHP yandaşı Merdan Yanardağ oldu. Akşener'in CHP'ye ihanet ettiğini savunan Merdan Yanardağ parti sözcüsü Kürşad Zorlu'ya da "trol" dedi.

Yanardağ şu ifadelerle İYİ Parti'ye yüklendi:

"Kürşad Zorlu yani bu 'trol' sözcüsü İYİ Parti'nin diyor ki; 'Kararımıza ilişkin şu temel ilke ve kaygılarımız ortaya koymak isterim. CHP'nin sunduğu işbirliği ve ittifak üzerine yaptığımız değerlendirmede oluşabilecek tablonun İYİ Parti'nin kuruluş ilke ve amaçlarıyla benzer doğrultuda tavır koymaktan uzak olacağı noktasında fikir birliğine varılmıştır' mesela sayın trol hangi kuruluş ve amaçlarından uzak bir teklifte bulunuldu.

"AĞZINIZI TOPLAYIN"
Ağzınızı toplayın ya. CHP, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunmaktan uzak bir parti mi? Hem bu Türkiye'nin cumhuriyetçi güçlerine yaslanarak siyaset yapacaksınız sonrada su içtiğiniz kuyuya tüküreceksiniz.

"SİYASİ İHANETTEN SÖZ EDİYORUM"
"Hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok biraz harbi olun" diyen CHP yandaşı Yanardağ, "Attığınız bu adım 81 ilde ayrı aday çıkarma kararı, CHP'yi yenilgiye uğratma stratejisinin bir parçasıdır. CHP yenilgiye uğrayacak ki onun bıraktığı boşluğu siz doldurun öyle mi? Esas olarak İYİ Parti teşhir edilmelidir. İYİ Parti tarihsel misyonunu yerine getiremedi, laik, cumhuriyetçi çevrelerden aldığı oylara ihanet hazırlığı içindedir. Siyaset ihanetten söz ediyorum" dedi.

CHP YANDAŞI DENİZ ZEYREK: KILIF ARAMAYIN
Ekrem İmamoğlu yandaşı bir diğer isim Deniz Zeyrek ise Meral Akşener'in hedefinin CHP'ye kaybettirmek olduğunu savundu.

Zeyrek, "Ben her durumda İYİ Parti'nin kararının tek hedefinin AK Parti adaylarını kazandırmak olduğunu düşünüyorum. Kılıf bulmaya gerek yok. Aldıkları kararın doğal sonucunun bu olduğunu çok iyi biliyorlar." iddiasında bulundu.

İSMAİL SAYMAZ: VAY BAŞIMA DEMEYİN
İsmail Saymaz ise Akşener'in "Özü başımıza seçime gireceğiz" ifadelerini hedef alarak, "İYİ Parti tek başına gireceği bu seçimde başarı elde edemezse "özü başınadan bir başına" kalma ihtimali var. Şimdi 'özü başımıza gireceğiz' diyorlar ama seçimden sonra vay başıma demek de var." dedi.

DÖVE DÖVE OTURMUŞLARDI
Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatması sonrası masadan kalkmış ancak 3 gün boyunca hem CHP yandaşı medya üzerinden hem de parti içindeki Bahadır Erdem gibi masa yanlısı isimler tarafından baskı altına alınarak tekrar masaya oturtulmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tekrar böyle bir dayatma ile karşı karşıya olduğu görülüyor.

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