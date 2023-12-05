Linç girişimi Vol.2 CHP yandaşlarının hedefinde İP’i koparan Meral Akşener var

"İYİ PARTİNİN KAPISINA KİLİT VURUN" Ekrem İmamoğlu 'na yakınlığıyla bilinen Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya, "İYİ Parti böyle giderse ağır yara alır. Yerel seçimlere bu şekilde gittiği zaman büyük ihtimalle inanın bana muhtemelen kapısına kilit vurulacak hale gelecektir." dedi.

İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na yanaştığını iddia eden CHP yandaşı Küçükkaya, "Bu yerel seçimlerden sonra AK Parti MHP Cumhur İttifakı saflarına katılabilirler ya da bir işbirliği yapabilirler" ifadeleriyle Akşener'in damarına basmaya çalıştı.

CHP YANDAŞI MERDAN YANARDAĞ SAYDIRDI: SU İÇTİĞİNİZ KUYUYA TÜKÜRECEKSİNİ

İYİ Parti'nin kararı sonrası Akşener'i hedefe koyan diğer isim ise CHP yandaşı Merdan Yanardağ oldu. Akşener'in CHP'ye ihanet ettiğini savunan Merdan Yanardağ parti sözcüsü Kürşad Zorlu'ya da "trol" dedi.

Yanardağ şu ifadelerle İYİ Parti'ye yüklendi:



"Kürşad Zorlu yani bu 'trol' sözcüsü İYİ Parti'nin diyor ki; 'Kararımıza ilişkin şu temel ilke ve kaygılarımız ortaya koymak isterim. CHP'nin sunduğu işbirliği ve ittifak üzerine yaptığımız değerlendirmede oluşabilecek tablonun İYİ Parti'nin kuruluş ilke ve amaçlarıyla benzer doğrultuda tavır koymaktan uzak olacağı noktasında fikir birliğine varılmıştır' mesela sayın trol hangi kuruluş ve amaçlarından uzak bir teklifte bulunuldu.

"AĞZINIZI TOPLAYIN"

Ağzınızı toplayın ya. CHP, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunmaktan uzak bir parti mi? Hem bu Türkiye'nin cumhuriyetçi güçlerine yaslanarak siyaset yapacaksınız sonrada su içtiğiniz kuyuya tüküreceksiniz.

"SİYASİ İHANETTEN SÖZ EDİYORUM"

"Hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok biraz harbi olun" diyen CHP yandaşı Yanardağ, "Attığınız bu adım 81 ilde ayrı aday çıkarma kararı, CHP'yi yenilgiye uğratma stratejisinin bir parçasıdır. CHP yenilgiye uğrayacak ki onun bıraktığı boşluğu siz doldurun öyle mi? Esas olarak İYİ Parti teşhir edilmelidir. İYİ Parti tarihsel misyonunu yerine getiremedi, laik, cumhuriyetçi çevrelerden aldığı oylara ihanet hazırlığı içindedir. Siyaset ihanetten söz ediyorum" dedi.

CHP YANDAŞI DENİZ ZEYREK: KILIF ARAMAYIN

Ekrem İmamoğlu yandaşı bir diğer isim Deniz Zeyrek ise Meral Akşener'in hedefinin CHP'ye kaybettirmek olduğunu savundu.

Zeyrek, "Ben her durumda İYİ Parti'nin kararının tek hedefinin AK Parti adaylarını kazandırmak olduğunu düşünüyorum. Kılıf bulmaya gerek yok. Aldıkları kararın doğal sonucunun bu olduğunu çok iyi biliyorlar." iddiasında bulundu.