Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Seçil Erzan vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. 18 kişiden yüksek gelir vaadiyle 1 milyar 289 milyon 15 bin lira toplayan Erzan'ın evinde yapılan aramada 67 bin TL çıkarken, bu miktar mağdur başına 3 bin 700 TL ediyor. Öte yandan Erzan'ın, MASAK analiz raporu ortaya çıktı. MASAK analiz raporuna göre; Seçil Erzan 75 bin lira maaş alıyor. Yine rapora göre Erzan, güncel değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olan Çorlu'daki bir arsayı Aralık 2022'de satın aldı. Satın aldığı arsayı 21 gün sonra, 3'üncü şahıslara sattı. İşte detaylar...