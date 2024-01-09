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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 18:07 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 18:12

▶️ Fatih Camisi'nde 2 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı!

İstanbul Fatih Camisi’nde imam ile bir vatandaşı bıçakladığı için gözaltına alınan Ö.S. tutuklandı. Zanlının daha önce "kasten yaralama" suçundan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Saldırganın "susma" hakkını kullandığı öğrenildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: İmam ve talebesi yaralandı - 1Şüpheli Ö. S. gözaltına alınırken

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı.

Fatih Camii İmamı Galip Usta ve öğrencisini bıçaklayan saldırgan mahkemece tutuklandı.

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