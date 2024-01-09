▶️ Fatih Camisi'nde 2 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

Fatih Camisi'nde bıçaklı saldırı: İmam ve talebesi yaralandı - 1Şüpheli Ö. S. gözaltına alınırken

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı.

Fatih Camii İmamı Galip Usta ve öğrencisini bıçaklayan saldırgan mahkemece tutuklandı.