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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 17:33 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 18:12

▶️ Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Katil İsrail'in dezenformasyon stratejisine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Yaptıkları tarafgir haberlerle batılı medya organları İsrail'in propaganda makinasının işlemesine katkı sunmuşlardır. Bu tablo karşısında İslam ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanın hakikati perdelemesinin önüne geçmektir. Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması, duyurulması İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır." dedi.

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