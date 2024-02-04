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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024, 19:08 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024, 19:25

▶️ Başkan Erdoğan Samsun'daki aday tanıtım toplantısına telefonla bağlandı: "Samsun’u silip süpüreceğinize inanıyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı. Başkan Erdoğan telefon bağlantısında, "Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığını, gerekse ilçe belediyelerini Samsun’da silip süpüreceğinize inanıyorum. Bizi bu noktada ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu kalan süre içerisinde gece gündüz demeden çalışarak inşallah 31 Mart’ta bu zaferi taçlandırmaya var mıyız? Bu zaferi inşallah beraber kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle sizleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. İşte o anlar...

Yoğun katılımın yaşandığı salona telefonla seslenen Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziantep'te muhteşem bir şehir hastanesi açılışından sonra sizlerin toplantısı bana bildirildi. 31 Mart akşamı yapılacak olan seçim sonucunu sizinle beraber kutlamak üzere en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Tüm belediye başkanlarımızın belediyelerini Samsun'da silip süpüreceğinize inanıyorum, sizin bu konuda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu kalan süre içerisinde gece gündüz demeden çalışarak inşallah 31 Mart'ta bu zaferi taçlandırmaya var mıyız? Bu zaferi inşallah beraber kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle sizleri tebrik ediyor, şimdiden yolunuz, yolumuz açık olsun diyorum. Tüm belediye başkan adaylarımızı ve ekiplerini tüm Cumhur ittifakı üyelerini Gaziantep'ten en kalbi duygularla selamlıyorum" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz konuşmalar yaparak 31 mart seçimlerinin önemini vurguladı.

Toplantıda 17 ilçede Cumhur ittifakı belediye başkan adayları açıklandı. 3 ilçe belediyesine MHP adayının gösterildiği, 14 ilçede AK Parti adaylarının yer aldığı aday listesi şöyle oldu:

19 Mayıs - Osman Topaloğlu
Alaçam - Ramazan Özdemir
Asarcık - Şerif Kılağuz
Atakum - Özlem Maraş
Ayvacık - Hüseyin Keskin
Bafra - Hamit Kılıç
Canik - İbrahim Sandıkçı
Çarşamba - Ender Gür
Havza - Murat İkiz
İlkadım - İhsan Kurnaz
Kavak - İbrahim Sarıcaoğlu
Ladik - Gürkan Özel
Salıpazarı - Osman Yüksel
Tekkeköy -Mustafa Candal
Terme - Şenol Kul
Vezirköprü - Murat Gül
Yakakent - Hüseyin Kıyma

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