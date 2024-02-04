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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024, 18:17 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024, 18:51

▶️ Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan gençlere 10 bin TL 'burs' müjdesi!

Cumhur İttifakı  İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını Çekmeköy'de sürdürdü. Gençlere burs müjdesi veren Kurum, "ençlerimiz bize geldi ve "7 bin olsun" dediler. Biz de bu güzel yavrularımıza tamam dedik. Tabi bizde müjde bitmez. Çekmeköy'ün gençleri öyle istiyor ama biz 7 bini de; gençlerimiz için az görüyoruz. İstanbul'un tüm gençleri duysun.1 Nisan'dan itibaren İBB olarak, gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracağız ve her yıl da bu rakamı artıracağız" ifadelerini kullandı.

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