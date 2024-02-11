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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024, 18:12 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, 18:48

▶️ Bakan Yerlikaya duyurdu: AK Parti seçim çalışmasına saldırı ile ilgili 17 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor." dedi.

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de dün meydana gelen silahlı saldırıda bir vatandaşın ağır yaralandığını hatırlattı.

Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerinin geniş çaplı tahkikat başlattığını ve operasyon düzenlediğini aktaran Yerlikaya, "Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin de huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini kaydetti.

Yerlikaya, "Biz şehir eşkıyaları, organize suç örgütleri, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla milletimizin canına ve malına kasteden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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