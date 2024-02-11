AK Parti'nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü M.C.T'yi kaza yerinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C.T, "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Başkan Erdoğan, Baltacı'nın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Baltacı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Başkan Erdoğan da törene katıldı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "40 yaşında bir genç evladımız. Bir yol arkadaşı olarak haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Bütün dava arkadaşlarına sabrı cemil diliyorum." dedi.