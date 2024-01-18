▶️ A Haber muhabirine alçak saldırı: Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında

Son dakika haberi! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Bu sırada yerli ve milli medyayı hedef alan bir grup A Haber muhabiri Ahmet Vural'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen muhabir Vural'ı saldırganlar tekmelemeye başladı. Diğer basın mensuplarının araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Öte yandan başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı.