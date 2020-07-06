06.07.2020 23:08

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam saat 20.00'de 4. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Zola, Hacer'in dükkanında işe başlıyor. Gençliğim Eyvah 4. bölüm özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benimle evlenir misin?"

Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar.

VEYSİ'DEN BÜYÜK OPERASYON

Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur.

AHMET'İN SON HAMLESİ

Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir?