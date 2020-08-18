Gençliğim Eyvah 11. yeni bölüm fragmanı izle

18.08.2020 22:20

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırdı. Bölümün ardından heyecanla beklenen Gençliğim Eyvah 11. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. Azra ve Ahmet her şeye rağmen kavuşabilecekler mi?