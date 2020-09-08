Gençliğim Eyvah 14. bölüm fragmanı izle

08.09.2020 01:12

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam saat 20.00'de 13. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Heyecanla izlenen dizinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Elveda hayatımın aşkı..."

Ailesinin dağılmaması için Azra'dan vazgeçmek zorunda kalan Ahmet, perişan olur. Ahmet'in son dakikada evlilikten vazgeçmesinin şokunu yaşayan Azra, karşısına çıkıp hesap sorar ve Ahmet'i terk eder. Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın peşindeki İtalyan Mafyasıyla karşı karşıya gelir. Oğullarına sahip çıkan Arif ve Zekeriya, İtalyan Mafyanın elinden Çavi ve Zola'yı kurtarmaya çalışır.