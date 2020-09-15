Gençliğim Eyvah 15. yeni bölüm fragmanı izle

15.09.2020 00:41

ATV ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yoruldu ve "Ne olursa olsun" deyip eşleri Hacer ve Nuriye'ye itiraf etmeye karar verdi. Bölümün ardından Gençliğim Eyvah 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA NELER OLDU?

Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulmuşlardır. "Ne olursa olsun" deyip eşleri Hacer ve Nuriye'ye itiraf etmeye karar verirler. Ne var ki Hacer ve Nuriye dinlemek bile istemezler. Çünkü Azra'nın gidişiyle beraber her ikisi de yeterince üzgündür, daha fazla üzüntüye yer yoktur yüreklerinde…

Azra'nın gidişi sadece Nuriye ve Hacer'i değil, başta Ahmet olmak üzere herkesi derinden yaralamıştır. Azra geri dönsün isterler ama nasıl yapacaklarını bilmezler. Bakalım Azra'yı geri döndüren Ahmet'in aşkı mı olacaktır yoksa Zola'nın aşkı mı?