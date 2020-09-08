Gençliğim Eyvah 13. yeni bölüm fragmanı izle

08.09.2020 01:12

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'ın son bölümünde dikkat çeken olaylar yaşandı. Son bölümde Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın peşindeki İtalyan Mafyasıyla karşı karşıya geldi. Bölümün ardından heyecanla beklenen Gençliğim Eyvah 13. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

Ailesinin dağılmaması için Azra'dan vazgeçmek zorunda kalan Ahmet, perişan olur. Ahmet'in son dakikada evlilikten vazgeçmesinin şokunu yaşayan Azra, karşısına çıkıp hesap sorar ve Ahmet'i terk eder. Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın peşindeki İtalyan Mafyasıyla karşı karşıya gelir. Oğullarına sahip çıkan Arif ve Zekeriya, İtalyan Mafyanın elinden Çavi ve Zola'yı kurtarmaya çalışır.