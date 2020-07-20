20.07.2020 22:56

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam saat 20.00'de 6. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Ahmet, Zola'nın yardımına yetişiyor. Gençliğim Eyvah 6. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır.

Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır.

Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır. Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola'nın gözleri önünde rencide edilmiştir.

Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır. Bu dayanışma, kırgınlıkların son bulmasını mı sağlayacak, yoksa her şeyi daha büyük bir çıkmaza mı sürükleyecektir?