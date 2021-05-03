Zeynep'in makus talihi! Aile dramında Gülbin perdesi açıldı! Doğduğun Ev Kaderindir 42. bölüm fragman videosu izle

Zeynep'in makus talihi! Aile dramında Gülbin perdesi açıldı! Doğduğun Ev Kaderindir 42. bölüm fragmanı yayınlandı. TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde heyecan doruğa çıkıyor. Dizinin yeni yayınlanan fragmanın da Tarık ile Gülbin'in dolandırıcı oldukları ayan beyan ortaya çıkıyor ve Gülbin'in gerçek kimliği ifşa oluyor. Fragmana ise Sakine annenin Zeynep'e ''Eğer Gülbin şu an yanımda olsaydı ben seni kaybetmekten bu kadar çok korkmazdım'' sözü damga vuruyor. İşte aile dramın ayyuka çıktığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 42. bölüm fragmanı...