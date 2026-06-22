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''Altı Üstü İstanbul''un 2. bölüm 2. fragmanı izle

''Altı Üstü İstanbul''un 2. bölüm 2. fragmanı izle

atv'nin İstanbul’un büyüleyici atmosferinde kesişen farklı hayatları ekrana taşıyan yeni iddialı dizisi "Altı Üstü İstanbul"un 2. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu

Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratır. Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır. Hasan, Sado, Mert ve Melek, onun bu fırsatı kaçırmaması için uğraşırken, Uzay ise Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu denemeye hazırdır.

Uzay kendi hayatını riske atacak hamleler yapıyordur. Artık gözünü karartmıştır. Ama en büyük hamlesini sona saklamıştır.

Emir ve Naz'ın hayatı tehlikededir ve tüm mahalle onları kurtarmaya çalışırken bu tehlikenin sonu başka sırların da gün yüzüne çıkmasına sebep olur. Fahriye geçmişinden birisiyle karşılaşır. Ancak tek ortaya çıkan sır da bu olmayacaktır.

Emir'in öğreneceği bir gerçek başta onu ve sonra onu yalnız bırakmayacak olan Ziyankar'ı harekete geçirir. Artık hamle yapma sırası Emir'dedir. Bu defa korkması gereken kişi Uzay ve Galip'tir...

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Fragman

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