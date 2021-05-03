RAMAZAN İMSAKİYE
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Bozkır Arslanı Celaleddin yakında Atv'de! İlk tanıtımı ve oyuncu kadrosuyla Bozkır Arslanı Celaleddin'e ilgi büyük!

Bozkır Arslanı Celaleddin yakında Atv'de! İlk tanıtımı ve oyuncu kadrosuyla Bozkır Arslanı Celaleddin'e ilgi büyük!
03.05.2021 12:22
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Milyonların ilgiyle takip ettiği Atv'den gündeme damga vuracak bir proje daha geliyor. Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni bir tarihi dizi ile milyonlara ulaşacak. Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı “Bozkır Arslanı Celaleddin” yakında Atv ekranlarında olacak.


Atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" yakında atv ekranlarında olacak.

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

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