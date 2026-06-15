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Atv'nin yeni dizisi 'Altı Üstü İstanbul' ilk bölümüyle ekranda

Atv'nin yeni dizisi 'Altı Üstü İstanbul' ilk bölümüyle ekranda

Atv'nin ekranlara damga vuracak yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul" bu akşam saat 20.00'de yayın hayatına başlıyor. Dizinin felsefesini ve karakterlerin çatışmasını en net şekilde özetleyen, afişlerde yer alan o kült slogan izleyicinin merak duygusunu zirveye çıkardı:"Biz bu şehrin hep altını gördük, üstü başka İstanbul'du."

"Altı Üstü İstanbul", kenar mahallede yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayat mücadelesini merkezine alıyor. Hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle yüzleşen gençler; attıkları her adımda hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştirecek kararlar vermek zorunda kalacak. Dostlukların kırıldığı, aşkların yeniden şekillendiği ve herkesin kendi savaşını verdiği hikâye; İstanbul'un karmaşık sokaklarında izleyiciyi duygusal ve sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Fragman

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