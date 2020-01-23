Gelinim Mutfakta fragmanı izle! Gelinim Mutfakta 444. yeni bölüm fragmanı 23.01.2020 09:52

Gelinim Mutfakta 444. bölüm fragmanı izle! Hafta içi her gün Kanal D'de Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümü 23 Ocak Perşembe günü yayınlanacak. Fatih Ürek'in gelin ve kaynanalara uyguladığı güven testi eğlenceli anlara neden oluyor! İşte 23 Ocak Perşembe günü yayınlanacak olan programın yeni bölüm fragmanı...

Gelinim Mutfakta 444. Bölüm Fragmanı yayında! Fatih Ürek'in gelin ve kaynanalara uyguladığı güven testi eğlenceli anlara neden oluyor!

Fatih Bey, güven testi ile gelin ve kaynanaları sınıyor. Hangi gelin kaynanasına, hangi kaynana gelinine güvenmiyor ortaya çıkıyor. Gelinler, Aleyna'nın bir görüntüsü üzerine onu eleştiri yağmuruna tutuyorlar. Çiğdem Hanımın yemek tadımı yine olay oluyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.30'da Kanal D'de!