Afili Aşk 31. bölüm fragmanı izle! Kerem ve Ayşe kararlarında ısrarcı davranacak mı? 23.01.2020 01:37

Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen Afili Aşk dizisinin bu akşam yayınlanan bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kerem'in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiliyor. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşıyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından Afili Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar...