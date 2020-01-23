Gelinim Mutfakta fragmanı izle! Gelinim Mutfakta 445. yeni bölüm fragmanı 23.01.2020 16:52

Gelinim Mutfakta 445. bölüm fragmanı izle! Hafta içi her gün Kanal D'de Fatih Ürek’in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümü 24 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Hafta finalinde Fatih Ürek ve yarışma ekibinin de haberinin olmadığı sürpriz gelişme yaşanacak? İşte 24 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan programın yeni bölüm fragmanı...

Gelinim Mutfakta 445. Bölüm Fragmanı yayında! Hafta finalinde Fatih Ürek'in de haberi olmayan sürpriz bir gelişme yaşanıyor!

Dilara'nın eline mikrofon alıp şarkı söyleme isteği Çiğdem Hanımın eleştirilerine neden oluyor. Burçin, yemek tadımı sonrası yanlış puanlama yaptığını düşündüğü kaynanaya sitem ediyor. Çiğdem Hanım, Özden Hanımla yaşadığı sıkıntıları terapiste giderek atmaya çalışıyor. 89. Haftanın final gününde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanıyor. Fatih Beyin ve yarışma ekibinin de haberi olmadığı sürpriz gelişme ne?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.30'da Kanal D'de!