Mehmet bebeğini ilk kez Esra Erol'da görecek | Dilek ve bebeği canlı yayında...

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınında bir ilke imza atıldı. 8,5 aylık hamile olan Dilek Hanım, dünkü yayına katılarak eşi Mehmet Can Kara ve kayınvalidesi Hülya Kırlangıç ile sorunlar yaşadığını dile getirmişti. Bugün apar topar hastaneye kaldırılan Dilek Hanım’ın bebeği dünyaya geldi. Doğumu gerçekleşen Dilek Hanım’ın ilk mesajı ise programa damga vurdu. Öte yandan baba olduğunu canlı yayında öğrenen Mehmet Can duygusal anlar yaşadı.