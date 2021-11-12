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Esra Erol'da, Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Kübra, eşi Sezer'den ayrıldı

Esra Erol'da, Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Kübra, eşi Sezer'den ayrıldı
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Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran Kübra Sarıkaya, hikayesiyle tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti. Hamileyken eşinin ihanetine uğrayan Kübra Hanım’ın küçük yaşlarda annesi tarafından da terk edildiği öğrenilmişti. Esra Erol’da canlı yayınında hem annesi hem de eşi Sezer ile yüzleşen Kübra Hanım, tek isteğinin boşanmak olduğunu söylemişti. Bugünkü canlı yayına Sezer Bey ile katılan Kübra Hanım, evlilikleri hakkında verdikleri son kararı açıkladı.

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