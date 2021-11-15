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Esra Erol'da 70 yaşındaki Necat Amca'nın isyanı...

Esra Erol'da 70 yaşındaki Necat Amca'nın isyanı...
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Almanya'da yaşayan Necat Bey, Ayşe Hanım'ın kızı Nesrin Hanım'ın beni Almanya'ya götürür müsün dediğini, kendisinin de "Sen benim kızım yaşındasın, seninle ancak evlenirsek götürebilirim ama olmaz, sahte evliliğe girer" dediğini, annesinin de bizim borcumuz var anca sen bizi kurtarırsın dediğini söyledi. Bu aileye inandığını, acıdığını bu sebeple evlenmeyi kabul ettiğini ifade eden Necat Bey, herkese inandığını dile getirdi. Necat Bey, Nesrin Hanım'ı Almanya'ya gitmek istediği için formalite evlendiklerini, zaten bunu kızın ailesinin de kabul ettiğini iddia etti.

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