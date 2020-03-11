Esra Erol 10 Mart 2020 Salı günü kayıp Zeliha Çalışkan'ı buldu! Türkiye'yi gözyaşlarına boğan kavuşma 11.03.2020 11:01

Esra Erol, 10 Mart 2020 Salı günü, 14 Şubat tarihinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Zehra Çalışkan'ı buldu ve stüdyoya getirdi. Sevilen sunucu Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da canlı yayınında yaşanan Zehra Çalışkan olayı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Esra Erol'un programına katılan baba Bayram Ateşlioğlu'nun, kızı Zeynep Çalışkan'ı karşısında görünce yaşadığı heyecan kameralara işte böyle yansıdı...

Esra Erol'un programına katılan eşi Şevket Çalışkan ise yayında sarf ettiği sözlerle izleyicileri şaşkına çevirdi. Eşi Zeliha'ya dair hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyen Şevket Bey, bu nasıl bir evlilik diye izleyiciyi isyan ettirdi.

Eş Şevket Bey'in programdaki çelişkili ifadeleriyle şimşekleri üzerine çeken Şevket Bey, Esra Erol'u da hayrete düşürdü.

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14 Şubat günü bir anda ortadan kaybolan 19 yaşında ki Zeliha Çalışkan'ı Esra Erol buldu. 25 gündür kayıp olarak aranan Zeliha Çalışkan'ı her yerde arayan baba Bayram Ateşlioğlu bugün kızına Esra Erol'da programında kavuştu. Kızı Zeliha Çalışkan'ın hayatından endişelenen baba Bayram Ateşlioğlu kızını bir anda karşısında görünce heyecanını gizleyemedi Zeliha Çalışkan'ın babası ile kavuşması Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Eşi Şevket Çalışkan'ın sorumsuz davranışlarına artık dayanamadığını ve şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın bir an önce boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi.