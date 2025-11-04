“Oğlumu gelinim öldürdü” iddiası! Batuhan Yener’in annesi Esra Erol’da konuştu!
30 Haziran gecesi hayatını kaybeden Batuhan Yener’in ölümüyle ilgili anne, canlı yayında çarpıcı iddialarda bulundu. Esra Erol’da programına katılan acılı anne, eski gelini Türkan Koç’u suçlayarak “Oğlumu gelinim öldürdü” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Batuhan Yener'in annesi, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anne, eski gelini Türkan Koç'un oğlunun ölümünden sorumlu olduğunu iddia etti.