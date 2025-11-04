“Oğlumu gelinim öldürdü” iddiası! Batuhan Yener’in annesi Esra Erol’da konuştu!

Kayınbiraderi tedavi parasını heba etmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan'a büyük destek

Esra Erol’da akılalmaz olay! “Dünürümün evli olan büyük oğlu kızımı kaçırdı”

🔴 Damadıyla kaçan kaynana ile damat canlı yayınında gözaltına alındı 🚨

Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Batuhan Yener'in annesi , ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anne, eski gelini Türkan Koç'un oğlunun ölümünden sorumlu olduğunu iddia etti.